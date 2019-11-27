Убийство начальника Центра "Э" Ингушетии полностью раскрыто

Полицейским и следователям удалось полностью раскрыть дело об убийстве главы центра по борьбе с экстремизмом Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата нейрохирурга Ахмеда Эльджаркиева, информируют "Известия". Мотив преступления - кровная месть.

На данный момент задержаны четверо подозреваемых, все они - члены секты баталхаджинцев из села Экажево. Однако непосредственно киллер - Курейша Картоев - до сих пор не найден. Следователи полагают, что он может скрываться в Турции.

Подозреваемые уверены, что Эльджаркиев причастен к убийству их родственника Ибрагима Белхароева.

Последних предполагаемых соучастников преступления задержали в Экажево: там в десятке домов были проведены обыски, после которых и были доставлены в отделы полиции дальние родственники Картоева.

Убийство, пишет "Коммерсант", было раскрыто благодаря камерам наблюдения и системе регистрации передвижения автотранспорта "Поток", которая повсеместно установлена в Москве. С ее помощью был вычислен водитель, уроженец Ингушетии Гелани Костоев. Во время допросов он поведал о своих сообщниках - Курейше Картоеве и Ахмеде Арапиеве. Первый, по версии следствия, стрелял в Эльджаркиева, а второй раздобыл оружие.

Напомним, в начале года на Ибрагима Эльджаркиева уже покушались: в январе его авто расстреляли из автоматов. Ранеными оказались трое его охранников, один позже умер. После этого он стал ездить на бронированном внедорожнике.

Эльджаркиева расстреляли вместе с родным братом в Москве 2 ноября.