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9:57

В Петербург нагрянул Путин: автомобилисты жалуются на перекрытие дорог у "Пулково" и в центре

фото ЗакС политика В Петербург нагрянул Путин: автомобилисты жалуются на перекрытие дорог у "Пулково" и в центре

Сегодня, 27 ноября, петербуржцам-пользователям автотранспорта придется несладко: в Северную столицу приезжает президент Владимир Путин и ради этого события традиционного по всему городу перекрывают ключевые магистрали.

Уже, например, в сервисе "Яндекс" имеются сообщения о закрытии съездов с КАД в сторону аэропорта "Пулково". Кроме того, частично недоступен и центр: на Пироговской набережной закрыта одна полоса, недоступно движение и по набережной Кутузова на подъезде к Троицкому мосту.

Достоверно известно, что Путин пребудет на открытие памятника Даниилу Гранину на Дальневосточный, 6. Жители квартала СУН-16, как рассказывал ранее ЗАКС.Ру, были крайне обескуражены подготовительными работами к приезду президента: дело в том, что район построен на бывшей советской свалке-золоотвале. Даже фундамент под монумент пришлось заливать дважды - первый поглотил грунт.

Кроме того, Путин проведет встречу с ветеранами и спортсменами клуба дзюдо "Турбостроитель" на Кондратьевском проспекте. Организацию сейчас возглавляет сын тренера президента Анатолия Рахлина Михаил.

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