Сотрудников СМИ не пустили на встречу фракций ЗакСа с кандидатами в вице-губернаторы

Журналистам ЗАКС.Ру, "Фонтанки" и "Эха Москвы" 27 ноября не разрешили пройти на встречу представителей фракций Законодательного собрания Петербурга с претендентами на должность вице-губернаторов Валерием Пикалевым и Ириной Потехиной.

Встреча проходит в кулуарах Большого зала Мариинского дворца перед началом основного заседания ЗакСа.

Проход в дверях кабинета перегородил сотрудник аппарата петербургского парламента. Он представился Валерием Юрьевичем, отказавшись назвать свою должность и фамилию.

Валерий Юрьевич заявил, что встреча депутатов и будущих чиновников закрыта от прессы, а ее освещением и так занимается "целое управление" по информации ЗакСа.

Ожидается, что кандидатуры Пикалева и Потехиной ЗакС утвердит в ходе текущего заседания.

Сергей Еремеев