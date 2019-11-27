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10:45

Эксперт: Информатор "Руслан Д." манипулировал фигуранткой дела "Нового величия" Павликовой

фото ЗакС политика Эксперт: Информатор "Руслан Д." манипулировал фигуранткой дела "Нового величия" Павликовой

"Руслан Д." - также известный, как Родион Зелинский - человек, которого считают пособником и информатором ФСБ, манипулировал фигуранткой "Нового величия" Анной Павликовой, уговаривая её остаться в движении, когда та хотела его покинуть. Этой информацией во время заседания поделилась эксперт Ирина Левонтина, передает "Медиазона".

Левонтина трудится в институте русского языка им. Виноградова и занимается судебно-лингвистической экспертизой более 20 лет. Она полагает, что в переписке с Павликовой "Руслан Д." давил на неё, убеждая не покидать "Новое величие", используя утвердительные предложения.

"Цель „Руслана Д.“ - оставить Анну в группе, контролировать ее. Цели Анны противоречивы. Она намеревается избежать конфликтного диалога", - рассказала Левонтина.

В коммуникативных приемах "Руслана Д." имеются признаки манипуляции, на которую Павликова постепенно поддается, продолжила эксперт.

"Павликова согласна вернуться и даже чувствует себя виноватой. <…> Таким образом, „Руслан Д.“ в ходе диалога вынуждает Анну к действиям: выступить на собрании, но в основном - продолжить ходить на все собрания", - заключила Левонтина.

Павликова хотела выйти из "Нового величия" в феврале 2018 года - за месяц до задержания. Её адвокаты уверены, что она осталась в движении исключительно из-за уговоров информатора спецслужб.

Девушка, повзрослевшая в стенах СИЗО, проведя там почти год будучи 17-летней, сильно подорвала в изоляторе здоровье. Один из фигурантов дела Дмитрий Ребровский, заключивший сделку со следствием и позднее заявивший, что сделал это под давлением, ранее пытался оговорить Павликову.

Всего по делу "Нового величия" проходят 10 человек. Их обвиняют в  создании экстремистского сообщества.

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11:27    
И вы думаете молодёжь захочет оставаться в стране, где агенты спецслужб провоцируют, а потом их коллеги задерживают и "обрабатывают" такими методами, за которые в приличных странах сажают таких коллег?

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