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11:25

ЗакС утвердил Пикалёва и Потехину вице-губернаторами Петербурга

фото ЗакС политика ЗакС утвердил Пикалёва и Потехину вице-губернаторами Петербурга

Петербургский парламент на заседании 27 ноября утвердил Валерия Пикалёва и Ирину Потехину на должность вице-губернаторов.

Их кандидатуры объявил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, а не губернатор Александр Беглов, который на заседание парламента не пришел. По словам Макарова, документ об утверждении кандидатов внес он, поэтому он и представляет будущих вице-губернаторов. Занятость главы города спикер объяснил решением важных вопросов.

Депутат Максим Резник заявил, что в структурах власти явный перебор силовиков. Также он спросил у Потехиной, известно ли ей, что петербургские интернет-издания, которые принято связывать с бизнесменом Евгением Пригожиным, поливают грязью "яблочника" Бориса Вишневского. Потехина ответила, что еще не погрузилась в этот вопрос и пообещала "изучить проблему".

Сам Вишневский возмутился процедурой знакомства депутатов с новыми чиновниками. О встрече с представителями фракции объявили за час, она прошла за 45 минут, причем представители разных фракций сидели за одним столом.

Депутат от "Справедливой России" Надежда Тихонова сообщила, что эсеры вообще не смогли попасть на это мероприятие. 

Пикалёв будет руководить администрацией главы Петербурга и отвечать в городском правительстве за безопасность.

Ранее он работал начальником службы охраны дачи Владимира Путина на Валдае. В 2018-2019 годах работал в правительствах сначала Новгородской, а затем Ленинградской области.

Потехиной предстоит отвечать за молодежную политику, СМИ, а также вопросы общего и среднего образования.

До недавнего времени она работала заместителем министра просвещения России. Потехина уже работала вице-губернатором Петербурга в 2001-2003 годах.

Прежний вице-губернатор города и глава администрации Беглова Любовь Совершаева возвращается на работу в полпредство.

Сергей Еремеев


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