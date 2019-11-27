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11:45

Детей с трех лет будут учить здоровому образу жизни по книгам

фото ЗакС политика Детей с трех лет будут учить здоровому образу жизни по книгам

Государство в лице Минздрава и Минобразования подготовило учебники, призванные стимулировать детей вести здоровый образ жизни начиная с трех лет, передает "Интерфакс". По мнению министра здравоохранения Вероники Скворцовой, столь ранний возраст был выбран неслучайно.

"Все, что делается в более старшем возрасте, к сожалению, контролируется более высокими слоями, корковое восприятие, не всегда срабатывает, если человек устал или находится в психоэмоционально сложном состоянии", - полагает чиновница, отнеся к проявлениям ЗОЖ, в частности, регулярную чистку зубов.

Оба министерства подготовили также брошюры-методички двух видов - адресованные как учителям, так и родителям.

Ранее Скворцова не исключала, что специальные уроки здорового образа жизни смогут появиться начиная с 2020 года.

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