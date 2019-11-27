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11:41

СМИ: Дерипаску лишили гражданства Кипра

фото ЗакС политика СМИ: Дерипаску лишили гражданства Кипра

Российский предприниматель Олег Дерипаска лишен кипрского гражданства, пишет местная газета Politis, выдержки из которой приводит "Дождь"

Кроме бизнесмена, "островное" гражданство упразднено и у его детей, а также у экс-директоров "Еврофинанс Моснарбанка" Владимира Столяренко и Александра Бондаренко, которых в России объявили в международный розыск из-за обвинений в мошенничестве.

Ранее, напомним, власти Кипра объявили о намерении лишить "золотых паспортов" 26 человек, 9 из которых - россияне. Руководство страны пояснило свое намерение тем, что в обозначенные лица могут быть фигурантами различных разбирательств - в том числе, уголовных.

Гражданство Кипра Дерипаска получил в марте 2018 года.

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12:06    
11:50 Безусловно, это хорошая новость. Потому что путинской олигархии придётся задуматься о том, в какой России им придётся жить, когда их вышибут с Запада и с различных островков: в паучьей банке репрессивных разборок или в правовом государстве с общими правилами игры?

11:57    
Сегодня Роструд официально заявил, что в России сейчас не заполнены более МИЛЛИОНА трудовых вакансий! Рекорд! Потому возвращайтесь, уехавшие из России, рабочих мест полно!

11:50    
Хорошая новость! Было бы просто замечательно, чтобы ВСЕХ(!!!)россиян лишили зарубежного гражданства и отправили силой назад на ПМЖ в Россию!

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