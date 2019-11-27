Пикалёв пока не знает, поручат ли ему "мусорную реформу" Новый вице-губернатор Петербурга Валерий Пикалёв сообщил корреспонденту ЗАКС.Ру, что перед ним еще не поставлена задача проведения в городе "мусорной реформы". Однако чиновник признался, что эта тема ему интересна. Ранее Пикалёв курировал проведение "мусорной реформы" в правительстве Ленинградской области. На вопрос журналистов, что бы он сделал в первую очередь на новой должности, вице-губернатор ответил, что постарался бы, чтобы все осталось как есть. Работу подведомственных ему комитеты по вопросам законности и информатизации и связи он оценил высоко. Ранее ЗакС утвердил кандидатуру Пикалёва на должность вице-губернатора. Также депутаты утвердили вице-губернатором бывшего заместителя министра просвещения России Ирину Потехину. Сергей Еремеев Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен