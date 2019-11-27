ЗакС окончательно утвердил бюджет Петербурга на 2020 год

Законодательное собрание Петербурга на заседании 27 ноября приняло в третьем чтении проект городского бюджета на 2020 год.

Перед окончательным голосованием в документ были внесены только юридико-технические правки.

Доходная часть бюджета составит 674,9 млрд рублей, расходная – 727,7 млрд рублей. Дефицит при этом будет на уровне 52,7 млрд рублей. Ранее в Смольном признали, что согласно размерам субсидий транспортным переводчикам, плату за проезд в наземном и подземном общественном транспорте придется увеличить на 10 рублей.

Сергей Еремеев