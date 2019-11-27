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11:51

Депутаты ЗакСа приняли в третьем чтении проект бюджета фонда ОМС в Петербурге

фото ЗакС политика Депутаты ЗакСа приняли в третьем чтении проект бюджета фонда ОМС в Петербурге

Заксобрание Петербурга 27 ноября окончательно утвердило показатели территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2020 год.

Объем доходной и расходной части составляет 119 млрд рублей. 

На каждого застрахованного жителя города предусмотрен лимит на оказание медицинской помощи в размере 18,9 тысяч рублей. Это примерно на 6 тысяч выше, чем в среднем по России. 

Напомним, накануне городское правительство одобрило показатели территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в 2020 году. Перечень бесплатных лекарственных препаратов предлагается увеличить с 671 до 701 наименования. 

Сергей Еремеев

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