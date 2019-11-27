Гордума Грозного заказала Деда Мороза и Снегурочку: они не должны пить, курить и материться

Гордума Грозного решила потратить 2 млн рублей на грядущее новогоднее представление, выставив особые требования к аниматорам, которые исполнят роли Деда Мороза и Снегурочки.

В частности, пишут "Открытые медиа", от них не должен исходить "запах табака или алкоголя", а в выступлении запрещается использовать обсценную лексику.

Кроме того, подрядчик обязан будет установить в столице Чечни пять искусственных и две натуральных ели, а также украсить здание парламента уличными электрогирляндами, дюралайтом и световыми фигурами.

"Внешний вид Деда Мороза и Снегурочки должен визуально соответствовать представлениям о них. Длина шубы Снегурочки должна закрывать её колени, а её макияж (грим) не должен выглядеть вульгарно", - указано в техническом задании к покупке.

Оба аниматора должны владеть как русским, так чеченским языками.

Закупку выиграло ООО "Грузком".