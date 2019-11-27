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12:30

Прокуратура потребовала уволить сотрудника МО «Пороховые»

фото ЗакС политика Прокуратура потребовала уволить сотрудника МО «Пороховые»

Прокуратура Красногвардейского района внесла представление главе муниципального округа «Пороховые» с требованием устранить нарушение закона о муниципальной службе. Об этом ведомство сообщило 27 ноября.

По информации прокуратуры, один из муниципальных служащих округа не имеет оконченного высшего образования. Сотрудник не может занимать свою должность, заявило ведомство.  

В самом МО ЗАКС.Ру отказались комментировать ситуацию.

Напомним, 25 ноября активист района Илья Сиялов сообщил ЗАКС.Ру, что ведущий специалист аппарата МО «Пороховые» Наталья Сорокина занимает свою должность незаконно. Нарушение выявила прокуратура, уточнил Сиялов. 


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