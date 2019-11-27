Член Общественной палаты взыскал с Гудкова через суд 50 тысяч рублей

Суд частично удовлетворил исковое заявление члена Общественной палаты Ильи Ремесло к политику Дмитрию Гудкову. Последний теперь должен заплатить истцу 50 тысяч рублей вместо требуемых 500 тысяч - за ущерб, нанесенный чести и достоинству, передает "МБХ Медиа".

Претензии заявителя были связаны с тем, что в ходе летнего сбора подписей желающий зарегистрироваться кандидатом в Мосгордуму Гудков публично несколько раз обвинил Ремесло в клевете, что не устроило последнего, поскольку клевета - уголовно наказуемое действие. Гудков таким образом отреагировал на публикацию оппонента в социальных сетях, где говорилось, будто бы он собирал подписи "мертвых душ".

Политик теперь должен будет также опубликовать опровержение своих слов.

Напомним, что минувшим летом из независимых кандидатов в Мосгордуму, с самого начала стоявшие на протестных позициях и критиковавшие власть, зарегистрироваться в Мосизбиркоме не удалось почти никому. Лидеры протеста, включая Гудкова, за свое несогласие с недопуском успели посидеть в спецприемнике. Лидер Партии перемен сидел в нем больше месяца.