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13:21

Госдума разберется с "центрами подготовки лидеров несанкционированных протестов"

фото ЗакС политика Госдума разберется с "центрами подготовки лидеров несанкционированных протестов"

Комиссия Государственной думы по расследованию фактов иностранной "интервенции" во внутренние дела России в скором времени приступит к тщательному изучению информации о том, что на территории страны существуют некие центры подготовки лидеров протестов, якобы финансируемые из-за рубежа. О ближайших планах комиссии поведал "Интерфаксу" её глава Василий Пискарев.

"Мы заинтересованы в том, чтобы в стране не происходили такие мероприятия, как подготовка лидеров несанкционированных незаконных политических акций. Нездорово все это, когда на зарубежные деньги готовятся лидеры незаконных политических акций, таких как несанкционированные митинги, противостояние между молодёжью и органами правопорядка, подстрекательство к противодействию. Мы с этим будем разбираться", - известил Пискарев.

Кроме того, добавил руководитель комиссии, после изучения "проблемы" на рассмотрение нижней палаты парламента будет внесена соответствующая инициатива, цель которой - сдерживать "попытки таких незаконных действий".

Ранее "Коммерсант" сообщал, что члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ обнаружили некие спонсируемые из-за границы "лагеря" для подготовки лидеров акций протеста.

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15:07   Бордунов  
Надо не "разбираться с этим", а срочно вводить статью в УК РФ. Организаторы и преподаватели  - реальные сроки, ученики - условные и постановка на учёт.

14:27    
Уже много раз были такие заявления, но нет ни одного конкретно названного "лагеря", одно нагнетание истерии. Российский парламент окончательно теряет лицо.

14:09    
В России - либеральный бардак, потому и центры по подготовке подрывников гос.строя свободно функционируют...Позор компетентным органам, вернее, некомпетентным!

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