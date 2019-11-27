18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

13:36

Путин приехал на прощание с Вербицкой

фото ЗакС политика Путин приехал на прощание с Вербицкой

Владимир Путин, приехавший сегодня, 27 ноября, в Петербург, добавил в список назначенных дел посещение церемонии прощания с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой, пишет "Фонтанка".

Возложив цветы к гробу, он выразил соболезнования родственникам умершей.

На мероприятии, которое проходит в здании 12 коллегий на Менделеевской линии, присутствуют также городской глава Александр Беглов, ректор МГУ Виктор Садовничий, ректор Горного университета Владимир Литвиненко, ректор СПбГУ Николай Кропачев, глава Минпросвещения Ольга Васильева. Кроме того, среди гостей замечены были замечены спикер ЗакСа Вячеслав Макаров и депутаты петербургского парламента, которые приезжали утром, а также вице-губернатор Владимир Княгинин.

Также сегодня Путин посетит открытие памятника Даниилу Гранину, выставку в память о его тренере Анатолии Рахлине, запуск платной трассы М-11.

Петербуржцы-автомобилисты с самого утра ругаются на обширные пробки, вызванные приездом президента.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
14:58 Дело Раджабова о броске бутылки в полицию вернули в прокуратуру

14:47 МВД предсказывает смерть тысячи своих сотрудников в ближайшие два года

14:39 Шнуров обсудил с министром просвещения важность популяризации рабочих профессий

14:21 Владивосток утвердили в качестве столицы Приморского края

14:17 Спустившись с "небес", Путин открыл трассу М-11   2

13:59 Петербургский ЗакС принял законопроект о замене одной буквы в документе   2

13:48 ЗакС не захотел менять порядок эвакуации автомобилей инвалидов

13:38 Петербургские единороссы будут бороться с провозом собак в тележках супермаркетов   2

13:36 Путин приехал на прощание с Вербицкой

13:21 Госдума разберется с "центрами подготовки лидеров несанкционированных протестов"   2

12:57 Глава Архангельской области: Проект свалки в Шиесе здорово ударил по моему имиджу   2

12:54 Член Общественной палаты взыскал с Гудкова через суд 50 тысяч рублей

12:40 Макаров: Новые вице-губернаторы - профессионалы в своем деле

12:30 Муниципал: Прокуратура потребовала уволить сотрудника МО «Пороховые»   1

12:24 Максим Шевченко: Молодые хотят уехать, потому что не хотят ничего из себя изображать   3

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru