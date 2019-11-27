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13:38

Петербургские единороссы будут бороться с провозом собак в тележках супермаркетов

фото ЗакС политика Петербургские единороссы будут бороться с провозом собак в тележках супермаркетов

Владельцы собак мелких пород не должны возить своих питомцев по продуктовым магазинам в тележках и корзинах, убежден депутат Заксобрания Петербурга от “Единой России” Сергей Никешин

В соавторстве со своим однопартийцем Денисом Четырбоком он подготовил проект федерального закона, обязывающий правительство России установить правила посещения объектов питания и продовольственных магазинов для граждан, имеющих при себе животных.

Соответствующий проект постановления петербургский ЗакС утвердил в первом чтении на заседании 27 ноября. 

За принятие инициативы проголосовали 36 депутатов. Голосовавших против и воздержавшихся не было.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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14:12    
Пополнили копилку законодательных курьёзов.

13:53    
Правильно, наконец за псов взялись. Все загажено! Еще бы за кошек подвальных взялись. Подвалы нужно в порядок приводить. Подвалы вычистить, высушить, проветрить, где надо грунт заменить, на все продухи решетки и  сетки навесить, чтобы грызуны не проникли. Кошек всех из подвалов отловить. Невозможно от вони подвальной жить, особенно в домах 50-80 годов постройки. Воняет так от них, что противогаз надевать надо, а жить в них вообще невозможно. Все подъезды и лестницы загажены. Люди, населяющие такие дома настолько свыклись с этим, что и не замечают гавна и запаха кошачьего. Не ленинградцы-петербуржцы, а маргиналы проживают.

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