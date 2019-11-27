ЗакС не захотел менять порядок эвакуации автомобилей инвалидов

Петербургский парламент не стал поддерживать законопроект фракции “Справедливая Россия”, по которому людям с ограниченными возможностями дается дополнительное время, чтобы забрать свой автомобиль перед эвакуацией.

Эсеры предложили обязать эвакуаторов ожидать 15 минут после телефонного извещения владельцев машин с отметкой “Инвалид”.

"Данная новелла позволит отдельным категориям граждан избежать еще большего стресса, связанного с поиском эвакуированной автомашины, сохранить время и денежные средства", - отметила в пояснительной записке депутат Надежда Тихонова.

На заседании она также отметила, что 15 минут - это время, которое необходимо сотруднику ДПС для составления протокола об эвакуации.

Тихонова попросила поддержать инициативу в преддверии 3 декабря, Дня инвалида.

Единоросс Алексей Цивилёв назвал законопроект популистским, в его однопартиец Михаил Барышников предположил, что 15 минут проблему не решат.

За принятие инициативы проголосовали только восемь депутатов. Остальные предпочли вообще не голосовать.

Сергей Еремеев

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