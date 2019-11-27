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13:48

ЗакС не захотел менять порядок эвакуации автомобилей инвалидов

фото ЗакС политика ЗакС не захотел менять порядок эвакуации автомобилей инвалидов

Петербургский парламент не стал поддерживать законопроект фракции “Справедливая Россия”, по которому людям с ограниченными возможностями дается дополнительное время, чтобы забрать свой автомобиль перед эвакуацией. 

Эсеры предложили обязать эвакуаторов ожидать 15 минут после телефонного извещения владельцев машин с отметкой “Инвалид”.

"Данная новелла позволит отдельным категориям граждан избежать еще большего стресса, связанного с поиском эвакуированной автомашины, сохранить время и денежные средства", - отметила в пояснительной записке депутат Надежда Тихонова.

На заседании она также отметила, что 15 минут - это время, которое необходимо сотруднику ДПС для составления протокола об эвакуации. 

Тихонова попросила поддержать инициативу в преддверии 3 декабря, Дня инвалида.

Единоросс Алексей Цивилёв назвал законопроект популистским, в его однопартиец Михаил Барышников предположил, что 15 минут проблему не решат.

За принятие инициативы проголосовали только восемь депутатов. Остальные предпочли вообще не голосовать.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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