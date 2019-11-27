18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

13:59

Петербургский ЗакС принял законопроект о замене одной буквы в документе

фото ЗакС политика Петербургский ЗакС принял законопроект о замене одной буквы в документе

Законодательное собрание Петербурга 26 ноября полностью приняло проект закона, по которому в тексте городского закона о меценатской деятельности слово “почётный” меняется на “почетный”.

Инициатива стала плодом совместной работы депутатов “Единой России” Дениса Четырбока и Сергея Никешина.

Четырбок отметил, что необходимость изменения понадобилась из-за несоответствия графической части документа и текстовой. По практике Законодательного собрания в официальных бумагах пишется буква Е, уточнил парламентарий.  

- Выступать не буду, но возмущён, - высказался об этой инициативе депутат Михаил Амосов, заявивший, что пишет букву Ё во всех документах.

Ранее другой единоросс Алексей Цивилёв заявил, что не будет поддерживать эту инициативу, так как выступает за многообразие русского языка.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


15:01    
И эта безграмотная шобла решает, как нам жить  и писать? Позор учителям этих тупиц!

14:46    
Что можно ожидать от этих малограмотных депутатов, когда уже по всему гортранспорту остановки объявляют на каком-то смольнинском идише, указатели улиц тоже теперь обозначают нерусскими буквами.
Приблудный сброд корчит из себя космополитов, прокуратура не видит в упор явного нарушения положения Конституции о статусе русского языка как государственного в путинской Эрэфии.

14:30    
Четырбоку и Никешину на было проконсультироваться у Вербицкой. Она даже ВВП подсказывала.
Почетный? Бред.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
14:58 Дело Раджабова о броске бутылки в полицию вернули в прокуратуру

14:47 МВД предсказывает смерть тысячи своих сотрудников в ближайшие два года

14:39 Шнуров обсудил с министром просвещения важность популяризации рабочих профессий

14:21 Владивосток утвердили в качестве столицы Приморского края

14:17 Спустившись с "небес", Путин открыл трассу М-11   2

13:59 Петербургский ЗакС принял законопроект о замене одной буквы в документе   2

13:48 ЗакС не захотел менять порядок эвакуации автомобилей инвалидов

13:38 Петербургские единороссы будут бороться с провозом собак в тележках супермаркетов   2

13:36 Путин приехал на прощание с Вербицкой

13:21 Госдума разберется с "центрами подготовки лидеров несанкционированных протестов"   2

12:57 Глава Архангельской области: Проект свалки в Шиесе здорово ударил по моему имиджу   2

12:54 Член Общественной палаты взыскал с Гудкова через суд 50 тысяч рублей

12:40 Макаров: Новые вице-губернаторы - профессионалы в своем деле

12:30 Муниципал: Прокуратура потребовала уволить сотрудника МО «Пороховые»   1

12:24 Максим Шевченко: Молодые хотят уехать, потому что не хотят ничего из себя изображать   3

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru