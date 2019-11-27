Спустившись с "небес", Путин открыл трассу М-11 Посетив церемонию прощания с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой, Владимир Путин полетел на вертолете на торжественный запуск автотрассы М-11 "Москва-Петербург". Пообщавшись с рабочими, возводившими скоростную дорогу, и поблагодарив их, президент поспешно удалился, передает "Фонтанка". На открытии вместе с Путиным побывали также губернатор Александр Беглов и глава Ленобласти Александр Дрозденко. Теперь Путина ждут на презентации памятника Даниилу Гранину и фотовыставке в память о его тренере Анатолии Рахлине.

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