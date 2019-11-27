18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

14:17

Спустившись с "небес", Путин открыл трассу М-11

фото ЗакС политика Спустившись с "небес", Путин открыл трассу М-11

Посетив церемонию прощания с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой, Владимир Путин полетел на вертолете на торжественный запуск автотрассы М-11 "Москва-Петербург".

Пообщавшись с рабочими, возводившими скоростную дорогу, и поблагодарив их, президент поспешно удалился, передает "Фонтанка".

На открытии вместе с Путиным побывали также губернатор Александр Беглов и глава Ленобласти Александр Дрозденко.

Теперь Путина ждут на презентации памятника Даниилу Гранину и фотовыставке в память о его тренере Анатолии Рахлине.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


15:01    
Явно криминальная схема! Раз строили за бюджетны деньги, значит, дорога должна быть бесплатной!

14:57   Бордунов  
14.39 Неприлично так нагло врать, господин соврамши. Чувствуется, что  вы из исходящих злобой насральнинцев, а у них ложь и наглость - принцип жизни. В США первые "турнпайки" (местное название платных дорог) существуют уже практически 80 лет, в России  первые участки были открыты  в конце XX столетия. На нашей планете существует более 140 тыс. км платных дорог, но в каждой стране мира концепция их развития отличается. Если во Франции, Южной Корее и Аргентине доля таких дорог доходит до 30% (максимальный процент в мире), то ЮАР, Испания и Италия, в свою очередь, выделяются тем, что все платные дороги на их территориях являются частными.
Так что сходи лучше к врачу, а то сдохнешь от злобы и разлива желчи. И поменьше слушай врагов России вроде насрального и прочей дряни.

14:39    
Абсолютно всё в стране путинская шайка превращает в предмет для личной наживы, в кормушку для путинских подельников.
Во всех нормальных странах дороги принадлежат государству и бесплатны для пользователей, но не так в путинской Рашке.
Под благовидным предлогом гос. собственность сделалась источником кормления для частной лавочки, а при необходимости станет рычагом для блокирования доступа, недопуска н[цензура]гонадежных якобы на законных основаниях.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
14:58 Дело Раджабова о броске бутылки в полицию вернули в прокуратуру

14:47 МВД предсказывает смерть тысячи своих сотрудников в ближайшие два года

14:39 Шнуров обсудил с министром просвещения важность популяризации рабочих профессий

14:21 Владивосток утвердили в качестве столицы Приморского края

14:17 Спустившись с "небес", Путин открыл трассу М-11   2

13:59 Петербургский ЗакС принял законопроект о замене одной буквы в документе   2

13:48 ЗакС не захотел менять порядок эвакуации автомобилей инвалидов

13:38 Петербургские единороссы будут бороться с провозом собак в тележках супермаркетов   2

13:36 Путин приехал на прощание с Вербицкой

13:21 Госдума разберется с "центрами подготовки лидеров несанкционированных протестов"   2

12:57 Глава Архангельской области: Проект свалки в Шиесе здорово ударил по моему имиджу   2

12:54 Член Общественной палаты взыскал с Гудкова через суд 50 тысяч рублей

12:40 Макаров: Новые вице-губернаторы - профессионалы в своем деле

12:30 Муниципал: Прокуратура потребовала уволить сотрудника МО «Пороховые»   1

12:24 Максим Шевченко: Молодые хотят уехать, потому что не хотят ничего из себя изображать   3

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru