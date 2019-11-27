Владивосток утвердили в качестве столицы Приморского края

Спустя год после решения президента Владимира Путина перенести столицу Дальневосточного федерального округа во Владивосток город официально стал столицей Приморского края, о чем говорится на сайте регионального Заксобрания. Для этого местным депутатам понадобилось принять в трех чтениях специальный закон.

"Конечно, мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы жители города чувствовали себя комфортно, а наши гости уезжали от нас с хорошими впечатлениями. А для этого нужно поддерживать Владивостокский городской округ, в том числе финансово, и закон на это направлен", - заявил с трибуны спикер ЗакСа Александр Ролик, добавив, что очень рассчитывает на резкое увеличение туристического потока в связи с принятием инициативы.

До 27 ноября Владивосток находился в статусе административного центра Приморья, что дает меньше прав, в особенности, финансового характера по сравнению с городом в статусе столицы субъекта РФ.

До конца 2018 года столицей ДФО вместо Владивостока был Хабаровск.