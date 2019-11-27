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14:39

Шнуров обсудил с министром просвещения важность популяризации рабочих профессий

фото ЗакС политика Шнуров обсудил с министром просвещения важность популяризации рабочих профессий

На телеканале "Россия 24" прошел диалог между министром просвещения Ольгой Васильевой и музыкантом и общественным деятелем Сергеем Шнуровым. Разговор они посвятили привлекательности среди молодежи тех или иных видов профессиональной деятельности, в том числе так называемых пролетарских профессий. По мнению Шнурова, последние нуждаются в специальной государственной популяризации, иначе, в противном случае, он боится в скором времени увидеть перед собой целую "страну блогеров".

Музыкант нашел неправильным то, что такие рабочие специальности, как условный слесарь, прочно ассоциируются с отсутствием успеха в жизни, с люмпенами и алкоголиками. В то же время, для так называемых "технарей" на Западе имеется такой образец для подражания, как знаменитый Илон Маск.

"Нам нужен один сварщик, который станет Илоном Маском. Вот что нам нужно", - рассудил он и не встретил возражений со стороны чиновницы.

Васильева тоже полагает, что увлечь молодежь физическим трудом крайне проблематично и при этом необходимо.

Отметим, что в одном из ранних клипов Шнурова и его группы "Ленинград" главный герой громко возмущается: "заводы стоят, одни гитаристы в стране, ...".

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