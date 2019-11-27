МВД предсказывает смерть тысячи своих сотрудников в ближайшие два года

Согласно прогнозам Министерства внутренних дел, в ближайшие два года из жизни могут уйти не менее тысячи сотрудников ведомства, делится издание "МБХ медиа", ознакомившееся с информацией, найденной в тендере по страхованию жизни.

Всего МВД собирается потратить 14,8 млрд рублей на страхование жизней своих "подопечных". В качестве обоснования стоимости силовая структура приводит расчеты, основанные на общем ожидаемом количестве страховых случаев, которые равны 38 028. В связи с этими данными министерство и делает выводы о вероятной гибели 1002 работников в период прохождения службы в 2020-2021 годах.

Одному силовику полагается страховка на сумму 2,8 млн рублей. В 2018 году, находясь при исполнении, погибли 458 человек.

Также МВД ожидает роста смертности среди оставивших службу силовиков. Предполагается, что в течение года из жизни могут уйти 283 сотрудника (в 2018 году их было 95). Кроме этого, как указано в документации, может значительно вырасти число тех граждан, которые могут стать инвалидами после увольнения, - до 6543 человек.

Всего в ближайшие два года страховку получат 758 тысяч работников структур МВД, в том числе уволенные - 88,5 тысяч человек.