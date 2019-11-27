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14:58

Дело Раджабова о броске бутылки в полицию вернули в прокуратуру

фото ЗакС политика Дело Раджабова о броске бутылки в полицию вернули в прокуратуру

Суд в Москве из-за выявленных нарушений в материалах уголовного дела Самариддина Раджабова, называющегося в СМИ одним из фигурантом так называемого "московского дела", вернул эти материалы в прокуратуру для устранения недоработок, передает "МБХ Медиа".

В фабуле обвинения не было указано точное место совершения преступления, инкриминируемого активисту - броска бутылки в сторону группы силовиков на несанкционированной протестной акции 27 июля. В связи с этим сторона защиты попросила на время смягчить условия содержания фигуранта и выпустить его из-под стражи, но получила отказ. Интересно, что на одном из предыдущих заседаний суда место преступления было определено, но был указан несуществующий дом.

Среди всех фигурантов "московского дела" случай Раджабова примечателен тем, что, отказавшись считать себя потерпевшим после броска бутылки и ломать жизнь молодому демонстранту, из правоохранительных органов нынешней осенью уволился полицейский Максидов. По состоянию на сегодняшний день пострадавшими себя от падения пластиковой бутылки на асфальт считают трое полицейских.

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15:20    
В нашем государстве разрастается кризис "пластиковой бутылки". И это не только об растущем вале отходов общества потребления и мусорных полигонах.

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