Ветеранам ВОВ в Калининграде удвоят разовую выплату к 75-летию Победы

Традиционная единовременная выплата калининградским ветеранам Великой Отечественной войны 9 мая увеличится вдвое по случаю 75-летия Дня Победы и составит 3372 рубля, передает ТАСС. Благодарить, что следует из официального сообщения городской администрации, за это нужно партию власти.

"По инициативе фракции "Единая Россия" предложено размер материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы увеличить не на 20%, как было утверждено ранее, а на 100%, то есть вдвое", - пояснили в правительстве города.

Ожидается, что выплата достанется 2,5 тысячам жителей полумиллионного города.

Отметим, что в Петербурге "ставки" другие: подписанный губернатором Александром Бегловым документ предусматривает, что на денежную выплату в размере 7 тысяч рублей вправе претендовать те же категории граждан, что и на калининградский "подарок": инвалиды, ветераны ВОВ, граждане, работавшие на объектах противовоздушной обороны, труженики тыла, несовершеннолетние узники концлагерей.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.