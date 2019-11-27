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15:24

Ветеранам ВОВ в Калининграде удвоят разовую выплату к 75-летию Победы

фото ЗакС политика Ветеранам ВОВ в Калининграде удвоят разовую выплату к 75-летию Победы

Традиционная единовременная выплата калининградским ветеранам Великой Отечественной войны 9 мая увеличится вдвое по случаю 75-летия Дня Победы и составит 3372 рубля, передает ТАСС. Благодарить, что следует из официального сообщения городской администрации, за это нужно партию власти.

"По инициативе фракции "Единая Россия" предложено размер материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы увеличить не на 20%, как было утверждено ранее, а на 100%, то есть вдвое", - пояснили в правительстве города.

Ожидается, что выплата достанется 2,5 тысячам жителей полумиллионного города.

Отметим, что в Петербурге "ставки" другие: подписанный губернатором Александром Бегловым документ предусматривает, что на денежную выплату в размере 7 тысяч рублей вправе претендовать те же категории граждан, что и на калининградский "подарок": инвалиды, ветераны ВОВ, граждане, работавшие на объектах противовоздушной обороны, труженики тыла, несовершеннолетние узники концлагерей.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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16:49    
16:33 Вы превратили ветеранов в прикрытие для разрушающейся системы соцобеспечения и постоянного пенсионного жульничества государства. Людям, которым в 1945 году было 16 лет, сегодня уже 90. Настоящих ветеранов осталось совсем немного. Им просто должны обеспечить безбедную и спокойную жизнь, а не делать из каждой выплаты феерию пропаганды и праздник пеара. Впрочем, для подлого пригожинского тролля это пустой звук.

16:33   Бордунов  
16-10 Нельзя так нагло и беспардонно врать. Живы не просто участники войны, но даже участники парада  в ноябре 1941 года. Стыдно хоронить живых. Хотя, судя по тексту, вы принадлежите к пятой колонне сторонников агентов госдепа и находящихся на его обеспечении, и ждать даже минимальной порядочности от вас бесполезно. Вас исправит только Мордовия лет на 5.

16:10    
это большое счастье от едросов- правда настоящие УЧАСТНИКИ ВОВ  уже померли

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