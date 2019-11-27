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15:45

Совершаева рассказала о своей новой работе

фото ЗакС политика Совершаева рассказала о своей новой работе

Перешедшая на работу в полпредство по СЗФО бывший вице-губернатор Любовь Совершаева рассказала о том, чем займется на новом посту в ближайшее время. Самое главное сейчас, по ее признанию, это губернаторские выборы в Ленинградской и Архангельской областях, которые должны пройти в следующем году.

"Этот фронт работы открывается уже завтра. Считаю новое место работы большим доверием со стороны президента России. Уверена, что мы объединим усилия ради любимого города и страны", - приводит ее цитату издание "Петербургский дневник".

Также влиятельная чиновница намерена участвовать в подготовке к следующим за обозначенными выборам - в Государственную думу, которые состоятся осенью 2021 года. Для нее такого рода служба - это "основная деятельность". Что же касается деятельности на должности вице-губернатора, которую она занимала с начала года, то этот опыт Совершаева оценивает как успешный: в ее представлении, ей и ее команде удалось добиться признания горожан "без популизма, без конъюнктуры".

Об уходе женщины из Смольного в полпредство стало известно 25 ноября. Два дня спустя на заседании ЗакСа  депутаты утвердили две новых кандидатуры вице-губернаторов: это бывший начальник охраны президентской дачи Алексей Пикалев и уже работавшая заместителем городского главы в начале 2000-х годов Ирина Потехина.

 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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16:03    
БЕЗ  этой завстоловой народ НИКАК НЕ МОЖЕТ ВЫБИРАТЬ

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