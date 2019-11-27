ЗакС Петербурга решил наградить Дрозденко

Петербургский парламент наградит губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко за заслуги перед городом.

Соответствующий проект постановления депутаты приняли в целом на заседании 27 ноября.

Помимо главы соседнего региона наград удостоились еще несколько человек. Среди них председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков, президент Объединения строителей Петербурга Александр Вахмистров и президент Союза промышленников и предпринимателей Петербурга Анатолий Турчак, отец заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.