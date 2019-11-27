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16:59

В деле Светланы Прокопьевой фигурируют два тайных свидетеля-недоброжелателя

фото ЗакС политика В деле Светланы Прокопьевой фигурируют два тайных свидетеля-недоброжелателя

Журналист "Псковской губернии" и "Эха Москвы во Пскове" Светлана Прокопьева, обвиняемая по делу об оправдании терроризма, рассказала об одной интригующей детали дела: против нее свидетельствуют два засекреченных человека. В ее понимании, эти люди каким-то образом связаны с упомянутой выше радиостанцией и местным информагентством, с которым она тоже сотрудничает.

Суть показаний против нее в том, что Прокопьева якобы придерживается радикальных взглядов и имела дело со штабом Алексея Навального. Самой женщине удивительно привлечение таких свидетелей, поскольку о каждом из этих фактов она готова была рассказать сама и гораздо подробнее.

"Потому что мне-то показалось, что там чушь, конечно, полная наговорена. Вот, но тем не менее, почему-то эти свидетели засекречены, почему-то их имена скрыты. Даже видео допроса сделано таким образом, чтобы нельзя было даже угадать пол человека, мужчина сидит перед нами или женщина", - рассказала она "Эху Москвы".

По словам преследуемой женщины, обвинительного заключения она еще не читала, но уже сейчас предполагает, что два тайных свидетеля и их слова играют в нем определяющую роль. Первого из них она связывает с журналистским сообществом и, в частности, с "Эхом Москвы", второго - с партией "Яблоко", на которую в показаниях он ссылается как человек, знающий ситуацию изнутри.

Напомним, за прошлогоднюю колонку, посвященную теракту у дверей архангельского ФСБ, Прокопьевой грозит до семи лет реального лишения свободы. Рассказать детали дела прессе ей позволило признание недействительными подписок о неразглашении, которые она давала ранее. На такой шаг к ее собственному удивлению пошло региональное управление Следственного комитета.

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17:11    
Наивная девочка! Кто же ещё может стучать на своих? Хитрый полужид двух маток сосёт. Поливает Родину на "эхо", которая дала ему всё, получая на это гос деньги, и стучит на своих в НКВД.

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