Турчак: На выборах в Госдуму ЕР будет выдвигать своих кандидатов в каждом избирательном округе

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак проинформировал, что на грядущих выборах в Госдуму правящая партия собирается выдвигать своих кандидатов во всех избирательных округах.

"«Единая Россия» будет выдвигать кандидатов везде. Самовыдвиженцы, естественно, могут выдвигаться. Но это не значит, что «Единая Россия» не выдвигает своего кандидата в этом же округе. Партия будет выдвигать своих кандидатов и за них бороться", - уведомил СМИ Турчак.

Кроме того, со всеми самовыдвиженцами, которые пожелают после выборов войти в состав ЕР, "будут договариваться". Такие беседы идут и сейчас, постфактум Единого дня голосования. Действительно, в конце сентября группа самовыдвиженцев, прошедших по итогам выборов в Мосгордуму, решила объединиться во фракцию ЕР.

Единороссов, которые на выборах 8 сентября решили идти беспартийными, ранее ругал Дмитрий Медведев.