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17:15

Путин завершил турне по Петербургу в клубе дзюдо, где вручил Ротенбергу орден Александра Невского

фото ЗакС политика Путин завершил турне по Петербургу в клубе дзюдо, где вручил Ротенбергу орден Александра Невского

Завершающей точкой в петербургской программе визита Владимира Путина стало посещение "Клуба дзюдо Турбостроитель". Именно там прошло спортивное прошлоt президента под руководством тренера Анатолия Рахлина.

В клубе он осмотрел выставку, посвященную Рахлину, а также вручил орден Александра Невского миллиардеру Борису Ротенбергу - за заслуги в развитии культуры. Указ о присвоении почетного звания бизнесмену был подписан еще 12 ноября.

На сей раз Путин не облачался в кимоно и не вспоминал былые заслуги на татами, ограничившись лишь общением с присутствовавшими на мероприятии дзюдоистами.

"Неудобно говорить про себя, но мы такими же были - маленькими, носились по дворам. В моей жизни спорт сыграл очень большую роль. Я уверен, что это же происходит с теми ребятишками, которых мы сегодня здесь видели на татами", - цитирует Пулина журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов у себя в Twitter.

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18:40    
путин забыл вспомнить своего "учителя", по дзюдо - леню усвяцева - вора в законе... не хорошо...мог бы и наградить, орденком невского...

17:49   Бордунов  
За спаривание с Путиным и освоение бюджета. Измельчал орденоносец.

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