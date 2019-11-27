18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

17:33

Профессор Соловей: Названная Путиным причина распада СССР больше применима к сегодняшнему дню

фото ЗакС политика Профессор Соловей: Названная Путиным причина распада СССР больше применима к сегодняшнему дню

"Экономическую" версию президента Владимира Путина относительно причин развала Советского Союза развенчал политолог, доктор исторических наук Валерий Соловей, найдя ставшую резонансной речь неудачной ни по форме, ни по содержанию. Более того, по мнению ученого, приведенные главой государства аргументы в гораздо большей степени применимы к тому, как управляется страна при нем самом.

"Советы при обилии планов кое-чего добивались, и благосостояние трудящихся в пик эпохи "застоя" вообще-то росло, и массовый средний класс создали в эпоху Брежнева. Достижение этой власти - это разрушение постсоветского среднего класса. Он в нулевые годы формировался благодаря нефтяному буму, а сейчас интенсивно разрушается", - сравнил он две эпохи на YouTube-канале "ГлавТема Народ".

По мнению эксперта, средним классом в современных реалиях стало исключительно чиновничество. Соловью представляется, что в оспариваемой им речи виноваты вовсе не спичрайтеры: президент и правда разделяет изложенную им точку зрения, которая для Соловья есть "идиотизм". Для профессора это верный признак того, что "когда люди заняты странными бессмысленными занятиями, у них в прямом смысле слова разжижаются мозги".

В конце ноября Путин в своем выступлении на форуме "Россия зовет" о конце СССР произнес буквально следующее: "В основе лежит, конечно, очень неэффективная экономическая политика Советского Союза, которая привела к фактически коллапсу в социальной сфере и имела пролонгированные последствия в сфере политической".

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


18:38    
Путин привычно лжёт.
СССР был развален в результате многолетнего, тщательно спланированного плана гебешной банды Андропова, его выдвиженцев и интеллектуальной обслуги.
В результате андроповского плана гебисты добились всего, что задумали: забрали себе всю полноту власти, дав пинка партноменклатуре и захапали всю госсобственность.

18:18   shaekhovsalikhnrc   shaekhovsalikhnrc@mail.ru
Я мнoго рaбoтaл за кoмпьютeром, пoкa нe пocaдил полнoстью зрeние. Врaчи cкaзали либo oчки, либо oпeрация и я начал иcкать альтeрнативу, вeдь таких, как я многo. Cпустя кaкое-тo время я нашeл cрeдcтвo которoе рeальнo cпаслo мeня и тeперь мнe не нужны oчки или другое лeчение. Coвeтую всeм oзнaкомитьcя кто жeлaет вoccтaновить или coхрaнить зрeние ведь этo важнo! --- https://bitu.ir/qRxNRy

18:07    
Как осмелел профессор после того, как получил пинок под зад и вылетел из МГИМО. Полилась вся околонаучная злость и желчь.

17:44    
Скорее политическая составляющая из-за тотального предательства Горбачёва, крушения им политических скреп, опор социалистического государства имела пролонгированные последствия в разрушении советской экономики в конце 80-х, начале 90-х!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
18:59 Члены СПЧ выступят перед Путиным с докладом о летних митингах

18:45 Правозащитники и деятели культуры просят Путина не подписывать закон о физлицах-иноагентах

18:29 КПРФ "продавила" в Мосгордуме поправку, касающуюся пособий "детям войны"

18:28 Суд заслушал показания секретарей УИК по делу об отмене выборов в МО «Екатерингофский»

18:17 В Севастополе врач рекомендовал пациентке "подлечиться" православными мощами   1

17:59 Гудков оспорит присужденный ему штраф по иску о защите чести и достоинства

17:45 "Шиес, народ, Москва": Житель столицы "бессрочно" пикетирует против свалки в Поморье   2

17:33 Профессор Соловей: Названная Путиным причина распада СССР больше применима к сегодняшнему дню   4

17:15 Путин завершил турне по Петербургу в клубе дзюдо, где вручил Ротенбергу орден Александра Невского   2

17:00 Турчак: На выборах в Госдуму ЕР будет выдвигать своих кандидатов в каждом избирательном округе   1

16:59 В деле Светланы Прокопьевой фигурируют два тайных свидетеля-недоброжелателя   4

16:32 Архангельские депутаты смягчили условия для ведения малого бизнеса

16:30 Неоднократно жаловавшемуся на боли фигуранту "московского дела" вызвали в суд скорую

16:30 Петербургский депутат Анохин подготовил законопроект о кредитной амнистии

16:02 ЗакС Петербурга решил наградить Дрозденко

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru