Профессор Соловей: Названная Путиным причина распада СССР больше применима к сегодняшнему дню

"Экономическую" версию президента Владимира Путина относительно причин развала Советского Союза развенчал политолог, доктор исторических наук Валерий Соловей, найдя ставшую резонансной речь неудачной ни по форме, ни по содержанию. Более того, по мнению ученого, приведенные главой государства аргументы в гораздо большей степени применимы к тому, как управляется страна при нем самом.

"Советы при обилии планов кое-чего добивались, и благосостояние трудящихся в пик эпохи "застоя" вообще-то росло, и массовый средний класс создали в эпоху Брежнева. Достижение этой власти - это разрушение постсоветского среднего класса. Он в нулевые годы формировался благодаря нефтяному буму, а сейчас интенсивно разрушается", - сравнил он две эпохи на YouTube-канале "ГлавТема Народ".

По мнению эксперта, средним классом в современных реалиях стало исключительно чиновничество. Соловью представляется, что в оспариваемой им речи виноваты вовсе не спичрайтеры: президент и правда разделяет изложенную им точку зрения, которая для Соловья есть "идиотизм". Для профессора это верный признак того, что "когда люди заняты странными бессмысленными занятиями, у них в прямом смысле слова разжижаются мозги".

В конце ноября Путин в своем выступлении на форуме "Россия зовет" о конце СССР произнес буквально следующее: "В основе лежит, конечно, очень неэффективная экономическая политика Советского Союза, которая привела к фактически коллапсу в социальной сфере и имела пролонгированные последствия в сфере политической".