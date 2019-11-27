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18:17

В Севастополе врач рекомендовал пациентке "подлечиться" православными мощами

фото ЗакС политика В Севастополе врач рекомендовал пациентке "подлечиться" православными мощами

Севастопольский врач Белоненко Ю.Г. рекомендовал своей пациентке в качестве одного из средств лечения посещение места захоронения останков православного деятеля Святителя Луки. В подтверждение данного обстоятельства издание "Подъем" публикует фотографию рецепта, выписанного медработником.

На листе бумаге за подписью "эскулапа" начертано следующее: "При неэффективности лечения у Белоненко Ю.Г. по его назначениям рекомендуется поездка к мощам Святителя Луки в Симфеорополе".

Журналистам удалось связаться с Белоненко и побеседовать с ним о том, что побуждает его назначать своим пациентам столь нестандартное лечение.

"Да, это помогает. Я не часто так пишу, в исключительных случаях, когда я не в силах однозначно решить проблему человека. У пациентки что, есть претензии? Или она исповедует ислам? Но даже если исповедует, это поможет", - заявил Белоненко.

В свою защиту врач добавил, что кроме совета побывать в месте захоронения частей тела трупа религиозного деятеля, он дал и медикаментозные наставления.

"Помимо этого пункта там были другие, которые в моей компетенции. Это не тот случай, когда я дал единственный совет, отказавшись за уплаченные пациенткой деньги помочь. Если есть возможность, а почему бы не попробовать?" - поинтересовался медик.

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18:48    
врача надо повысить в должности - до министра здравоохранения, опыт перенять по всей россии, в том числе и в кремле, больницы, повсеместно, закрыть, врачей уволить - и экономия бюджетных денег, и народ будет массово выздоравливать..

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