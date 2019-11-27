КПРФ "продавила" в Мосгордуме поправку, касающуюся пособий "детям войны"

Депутаты Московской городской думы приняли в трех чтениях городской бюджет на 2020 год и плановый период 2021-22 годов. Усилиями представителей фракции коммунистов в него удалось заложить поправку, по которой с 2020 года ежемесячно будут получать пособие в размере 1584 рубля так называемые "дети войны". Под этой категорией граждан понимают москвичей, родившихся с января 1928 по сентябрь 1945 годов и при этом не принадлежащих к группе федеральных и региональных льготников, передает ресурс "Примечания". В следующем году из казны на это уйдет чуть менее 1,6 млрд рублей.

Событием весьма доволен левый политик Сергей Удальцов, высоко ценящий новейший состав столичного парламента.

"Обсуждение городского бюджета в Мосгордуме четко показывает, что увеличение количества оппозиционных депутатов вынуждает московские власти идти на уступки и учитывать поправки, предлагаемые оппозицией. Раньше такого никогда не было! Так что прогресс, как говорится, налицо", - отметил он у себя в Facebook.

Всего доходы столичного бюджета на следующий год составили почти 2,8 трлн рублей, а расходы - около 3,15 трлн.

Отметим, что большому количеству коммунистов удалось пройти в законодательный орган во-многом благодаря проекту "умного голосования", объявленного Алексеем Навальным. В рамках него москвичам предлагалась по каждому округу кандидатура самого сильного "игрока", соперничающего с выдвиженцем от власти.