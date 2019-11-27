Правозащитники и деятели культуры просят Путина не подписывать закон о физлицах-иноагентах

Известные российские деятели культуры и правозащитники написали обращение на имя Владимира Путина с просьбой не подписывать резонансный закон о гражданах-иноагентах. Манифест опубликован на сайте ликвидированного движения Льва Пономарева "За права человека".

"Закон не просто написан так, что конкретный гражданин не может заранее предсказать последствия и основания применения закона к нему. Закон посягает на базовые конституционные права, а оспорить его применение в суде будет почти невозможно. Закон вводит меры принуждения, которые связаны с ограничением права граждан свободно получать и распространять информацию из любых источников", - констатируют подписанты.

Авторы обращения указывают на то, что признание рядового человека иноагентом всенепременно будет являться "клеймом" и "дискредитирует его в глазах сограждан", равно как унизит его достоинство и честь.

Кроме того, прописанная в новом законе обязанность "уличенного" в зарубежном спонсировании индивида регистрироваться как юрлицо - это абсурд, уверены подписавшиеся.

"Первая же статья Гражданского кодекса говорит о недопустимости вмешательства в частные дела, о добровольности приобретения и осуществления гражданских прав", - цитируют они ГК РФ.

В числе деятелей, обратившихся к Путину - музыкант Андрей Макаревич, писатели Дмитрий Быков, Людмила Улицкая, Виктор Шендерович, актриса Лия Ахеджакова, политики Лев Шлосберг, Леонид Гозман, правозащитник Лев Пономарев и многие другие.

Напомним, еще один скандальный законопроект сенатора Андрея Клишаса ранее одобрила Госдума, а затем и Совфед. Согласно инициативе, россияне, получающие финансирование из-за рубежа и распространяющие контент в интернете, могут получить статус иноагента. За нарушение закона с их стороны после этого штрафы могут составить до 100 тысяч рублей для граждан и до 5 млн рублей – для юрлиц.