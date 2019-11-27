Члены СПЧ выступят перед Путиным с докладом о летних митингах

Вопреки тому, что Совет по правам человека получил осенью нового руководителя и часть заметных людей из него была исключена, планировавшийся ранее доклад о действиях полиции на летних митингах все же будет зачитан в присутствии Владимира Путина. Об этом сообщила "Эху Москвы" член консультативного органа Ева Меркачева, подчеркнув, что идею поддержал новый его председатель Валерий Фадеев, которого принято считать более лояльной к власти фигурой, чем ушедший в отставку Михаил Федотов.

"Когда речь зашла о том, что люди, которые готовили доклад по митингам, — Илья Шаблинский и Екатерина Шульман – уже не в совете, Фадеев сам сказал, что доклад нужно все равно сделать, и пусть его сделает Сванидзе, который хорошо знает тему и присутствовал на митингах в качестве наблюдателя", - поделилась информацией Меркачева.

Ранее, в разгар скандала с исключениями из совета пятерых человек, включая Федотова, Екатерина Шульман выразила уверенность в том, что Путин изгнал их исключительно во избежание огласки доклада на острую социально-политическую тему: жестокие разгоны митингов и уголовное преследование их участников.