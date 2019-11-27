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19:34

Глава Карелии назвал причину напугавшей жителей массовой гибели птиц

фото ЗакС политика Глава Карелии назвал причину напугавшей жителей массовой гибели птиц

Экологическая обстановка в карельской Сегеже, несколько недель бурно обсуждающаяся в социальных сетях и потребовавшая проверки со стороны государственных надзорных органов, побудила главу региона Артура Парфенчикова вновь успокоить жителей. На этот раз "ВКонтакте" он дал понять, почему нынешней осенью в городе массово падают замертво птицы, в чем многие увидели следствие экологической катастрофы.

"По предположениям специалистов, птицы отравились хлоридом натрия - это основной компонент обычной поваренной соли; вероятно, он содержался в антигололедных реагентах", - написал чиновник.

В свою очередь, по его сведениям, непосредственная причина смертей - остановка сердца.

Напомним, что в ноябре жители и некоторые карельские депутаты стали замечать желтый снег и ощущать сильный запах сероводорода, повисший над Сегежой. Компетентные ведомства, вскоре проведя проверку, сообщали, что концентрация вредных веществ в воздухе находится в допустимых пределах. В свою очередь, птичьи тела отправляли на ветеринарную экспертизу.

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20:26   Бордунов  
Какой ловкий этот парфенчик. Развел жителей, как лохов. Пора в Совет Федераций.
Раньше же дороги не солили. Да и какой людишко заметит связь между желтым снегом, сильным запахом сероводорода и падежом птицы и, конечно, он не знает, что сероводород намного токсичнее поваренной соли.

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