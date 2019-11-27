Глава Карелии назвал причину напугавшей жителей массовой гибели птиц

Экологическая обстановка в карельской Сегеже, несколько недель бурно обсуждающаяся в социальных сетях и потребовавшая проверки со стороны государственных надзорных органов, побудила главу региона Артура Парфенчикова вновь успокоить жителей. На этот раз "ВКонтакте" он дал понять, почему нынешней осенью в городе массово падают замертво птицы, в чем многие увидели следствие экологической катастрофы.

"По предположениям специалистов, птицы отравились хлоридом натрия - это основной компонент обычной поваренной соли; вероятно, он содержался в антигололедных реагентах", - написал чиновник.

В свою очередь, по его сведениям, непосредственная причина смертей - остановка сердца.

Напомним, что в ноябре жители и некоторые карельские депутаты стали замечать желтый снег и ощущать сильный запах сероводорода, повисший над Сегежой. Компетентные ведомства, вскоре проведя проверку, сообщали, что концентрация вредных веществ в воздухе находится в допустимых пределах. В свою очередь, птичьи тела отправляли на ветеринарную экспертизу.