В Петербурге проходят новые пикеты против ввоза радиоактивных отходов

Под путепроводом возле станции метро "Автово" гражданские активисты выстроились в ряд с одиночными пикетами, протестуя против ввоза в страну радиоактивных отходов из Европы.

"Мирный атом не должен убивать", "Я/Мы против поезда урановых отходов", - гласят надписи на их плакатах.

Отметим, что возле поселка Лебяжье вторые сутки стоит пришвартованным корабль "Михаил Дудин", заполненный урановыми отходами.

Ранее аналогичный пикет прошел у консульства Германии.

Против транспортировки ядерных "хвостов" активно выступает лидер петербургских "яблочников" Борис Вишневский, находящий ненормальной ситуацию, при которой продовольствие из Европы запрещено ко ввозу, а опасные для жизни вещества разрешены. Он обращался к губернатору Александру Беглову с требованием не впускать в Петербург судно "Михаил Дудин".

В 2019 году активисты Greenpeace выяснили, что в Россию из немецкого города Гронау планируют доставить порядка 12 тысяч тонн «урановых хвостов» за три года. В конце октября российское отделение организации обратилось по этому вопросу в прокуратуру.

Фотографии: "МБХ медиа"

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