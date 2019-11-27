ЗакС встретил новых вице-губернаторов

Кандидатуры двух новых вице-губернаторов Петербурга, представленные в Смольном в понедельник, уже в среду, 29 ноября, утвердило Законодательное собрание. Получившая в свою ответственность вопросы культуры, образования и СМИ экс-замминистра просвещения Ирина Потехина заявила, что нужно повышать уровень доверия общества к власти. Бывший начальник охраны дачи Владимира Путина, а теперь ответственный за безопасность Петербурга Валерий Пикалёв признался, что будет стараться, чтобы все осталось как есть.

ЗакС проголосовал за новых членов городского правительства очень быстро. Кандидатуру Валерия Пикалёва, которому помимо решения вопросов безопасности предстоит руководить администрацией главы города, поддержали 38 депутатов. Возвращающуюся в Смольный после 16-летнего перерыва Ирину Потехину поддержали 39 парламентариев. Поскольку в ее ведение попадает сфера СМИ и связей с общественностью, депутат Максим Резник спросил у Потехиной про травлю своего коллеги Бориса Вишневского «пригожинскими» медиа. Чиновница, всего за несколько часов до заседания приехавшая из Москвы, призналась, что не в курсе ситуации и пообещала разобраться.

Пикалёв, до недавнего времени работавший вице-губернатором Ленинградской области, вызвал у ЗакСа больше интереса. В справках, которые раздали депутатскому корпусу, была представлена его более подробная биография, чем на сайте администрации 47-го региона. Например, указано, что первую половину 2018 года он работал помощником полпреда по СЗФО, то есть Александра Беглова. До этого, судя по справке, он служил в вооруженных силах и органах внутренних дел МВД. О руководстве охраной валдайской резиденции Владимира Путина, на которую, по информации новгородских СМИ, приходится четыре года трудовой карьеры чиновника, в биографии ничего не говорится. Зато указано звание. Подполковник.

Оппозиционные депутаты выразили озабоченность чрезмерным количеством силовиков во власти. Резник рассказал об исследовании ВЦИОМ, согласно которому россияне хотят видеть в органах власти политиков похожих либо на Штирлица, либо на профессора Преображенского.

- Я хочу объяснить, почему так востребован сейчас профессор Преображенский. Происходит это потому, что за последние годы бессчетное количество раз власть втюхивала нашему доверчивому народу в этой давно просроченной упаковке с надписью «Штирлиц» всяких котов в мешке. Потом вылезали вовсе на Штирлицы, а Шариковы и Швондеры, опричники и держиморды, - заявил с трибуны Резник.

После того как голосования по Потехиной и Пикалёву завершились, оба чиновника вышли к прессе. Им задали один и тот же вопрос, какие бы изменения они предложили в первую очередь, чтобы сделать жизнь горожан комфортнее.

- Отсутствие каких бы то ни было изменений, - ответил Пикалёв. – Потому что те комитеты, которые я курирую, показали достаточно положительную динамику в своей работе. Те результаты, которые они достигли… Посмотрите особенно по «Безопасному городу». Оба комитета, соисполнители государственной программы, они конкурируют и с Москвой, и с Казанью. Очень хорошие результаты.

Потехина рассказала, что хочет, чтобы власть и общество существовали в атмосфере доверия:

- Есть международные исследования, которые говорят, что темпы развития города тем выше, чем выше уровень доверия между властью и населением. Мне кажется, что это очень серьезный вопрос. Особенно сегодня, когда ни у кого нет монополии на информацию. Вы сами видите, как бурно проходит жизнь в социальных сетях. Очень важно, чтобы это доверие между жителями и властью было. Если говорить о взаимодействии со средствами массовой информации, то я считаю, что это задача номер один.

На вопросах средств массовой информации бывшая журналистка и медиаменеджер Потехина остановилась подробнее:

- Вся история со СМИ делится на две части. На каналы передачи информации и на собственную информацию. Вот каналов передачи стало сегодня столько, что очень трудно достучаться и фокусную информацию донести. Самое главное – это качество информации и скорость.

С тем, что каналов информации слишком много, вероятно, согласны и в аппарате Законодательного собрания. Эти каналы там вновь решили контролировать. Сотрудников прессы не пустили в кулуары Большого зала на знакомство представителей оппозиционных фракций и будущих вице-губернаторов. Это мероприятие предваряло основное заседание парламента. В предыдущие годы такие встречи проходили открыто для СМИ. На этот раз дорогу в кабинет журналистам преградил мужчина, представлявшийся сотрудником аппарата ЗакСа «Валерием Юрьевичем». Свою фамилию и должность он называть отказывался, а получить информацию о переговорах депутатов и чиновников предлагал от управления информации регионального парламента. Все остальные вопросы он велел отправлять туда же. Сотрудница управления, пришедшая по звонку Валерия Юрьевича, ничем помочь не смогла и предложила журналистам звонить главе пресс-службы Елене Гаврищук, заверив, что та сейчас на рабочем месте. Гаврищук трубку не взяла, позже объяснив корреспонденту ЗАКС.Ру, что «была на выезде».

Неназвавший свою фамилию охранник двери в Мариинском дворце внешне очень похож на Валерия Юрьевича Кондакова, в прошлом муниципального депутата МО «Введенский» и, по данным источников ЗАКС.Ру, сотрудника ФСБ. Свой депутатский мандат он со скандалом вынужден был сдать в 2017 году, после того как выяснилось, что Кондаков совмещает муниципальную службу с работой главного специалиста отдела безопасности эксплуатации здания управления материально-технического обеспечения ЗакСа. В разговоре с корреспондентом ЗАКС.Ру похожий на экс-муниципала человек заявил, что его фамилия не Кондаков и он просто сотрудник аппарата.

На закрытой встрече с будущими вице-губернаторами присутствовали только шесть депутатов: все представители фракций «Яблока» и КПРФ, а также Павел Иткин из ЛДПР. Надежда Тихонова из «Справедливой России» рассказала ЗАКС.Ру, что эсеры предпочли не общаться с будущими членами правительства в подобном формате – без предупреждения заранее, за одним столом с представителями других фракций и всего в течение 40 минут.

- О чем мы можем спросить? У нас не готовы вопросы. Мы даже не ознакомились с биографией. Первый раз увидели и услышали эти фамилии. Мне кажется, это как минимум некрасиво по отношению к депутатам. В чем спешка – мы не понимаем, - сообщила Тихонова.

«Яблочник» Борис Вишневский также раскритиковал подобный формат встреч, назвав его с трибуны «неуважением к парламенту и тем, кто его избрал».

Источники ЗАКС.Ру в Законодательном собрании сообщили, что фракция «Единая Россия» встретилась с будущими вице-губернаторами отдельно от других депутатов в девять утра.

Главный петербургский единоросс, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров кандидатурами остался доволен и на своем традиционном брифинге охарактеризовал Потехину и Пикалёва как больших профессионалов.

- Те направления, за которые они отвечают в правительстве, они знают глубоко, дотошно. Это люди с большим жизненным и профессиональным опытом. Я убежден, что это усиление команды Беглова, - заявил Макаров.

Другой депутат «Единой России» Андрей Анохин поддержал идею главы города взять в правительство выходца из силовых ведомств:

- Очень хорошо за вопросы безопасности будет отвечать представитель силовых структур. Будет очень хороший контакт со всеми силовыми структурами.

Беспартийный депутат Михаил Амосов не стал говорить ЗАКС.Ру, поддержал ли он кандидатуру Потехиной, но заявил, что голосовал против Пикалёва по той же причине, по которой Анохин голосовал «за».

- Его жизненный опыт, наверное, хорош для работы с силовыми структурами, но на этой позиции нужно обеспечивать связь с гражданским обществом. Силовиков достаточно в силовых структурах. Нужен гражданский человек, как мне кажется, который бы эту работу делал, - отметил парламентарий.

Лидер фракции КПРФ Ольга Ходунова призналась, что коммунисты голосовали против Пикалёва, поскольку им не понравились ответы чиновника на встрече с фракциями:

- В своих ответах он ссылался на то, что его работодатель – губернатор Санкт-Петербурга. Дважды он сказал, что еще не вошел в сферу своих полномочий и часто ссылался на законы Российской Федерации. Его позиция, очень осторожная, ссылочная на мнение действующего губернатора, не понравилась. Он вправе и должен генерировать идеи.

По данным ЗАКС.Ру, процедура согласования новых вице-губернаторов должна повториться еще до Нового года. Кадровые перемены в городском правительстве еще не завершены.

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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