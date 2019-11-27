Петербург стал городом с наилучшей статистикой трудоустройства инвалидов

Петербург обогнал все субъекты Федерации по числу трудостроенных людей с ограниченными возможностями, если брать процентное выражение.

"На октябрь 2019 года 94,3 тыс. человек - инвалиды трудоспособного возраста, которые у нас проживают в Петербурге. Из них работают 35,36 тыс. человек, это 37%. Если говорить в сравнении с РФ - это самый высокий показатель", - цитирует ТАСС чиновницу из комитета по труду и занятости Ирину Кузнецову.

Средний уровень по стране - 25 процентов, но при этом государство, по словам Кузнецовой, ожидает, что в самые кратчайшие сроки его удастся тем или иным способом удвоить.

Ранее Росстат опубликовал исследование безработицы по всей стране, содержащее данные за август-октябрь, и в нем впервые за нынешний год Петербург стал регионом с минимальным уровнем нетрудоустроенных граждан. Процент городской безработицы составил 1,4% (42,2 тысячи человек).