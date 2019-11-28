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9:51

ЛДПР внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о выходном 31 декабря

фото ЗакС политика ЛДПР внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о выходном 31 декабря

Представители Либерал-демократической партии внесли на рассмотрение нижней палаты федерального собрания проект законотворческой инициативы, согласно которой предлагается сделать 31 декабря выходным днем - за счет одного из последующих.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, часто, если последний день года оказывается рабочим, люди не только не думают о работе и не справляются со своими обязанностями, но и тратят больше времени на приготовления к празднику.

Следует добавить, что 5 лет назад ЛДПР уже вносила аналогичный законопроект, однако он одобрения депутатов не получил.

Добавим, губернатор Томской области стал первым в России управленцем, который перенес рабочий день с 31 декабря на 28-е.

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