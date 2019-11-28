"Радио Свобода" выиграла суд у жителя Псковской области из-за статьи о свиноводческом агрохолдинге

Городской суд Пскова отклонил иск жителя Великолукского района Игоря Кузнецова о защите чести и достоинства, поданные к "Радио Свобода" и журналистке Людмиле Савицкой из-за материала про борьбу экоактивистов со свиноводческим агрохолдингом, пишет "7×7".

Кузнецов желал получить с издания компенсацию в размере 100 тысяч рублей и обязать его удалить фотографии и опровергнуть содержимое статьи.

В конце июля на "Радио Свобода" вышел текст о противостоянии местных активистов со свинофермой, принадлежащей "Великолукскому агропромышленному холдингу". Дело в том, что данное предприятие, как считают местные жители, своими отходами отравляет всю окружающую среду. Местный житель Андрей Мухаметшин решил сразиться с бизнес-гигантом и из-за своей активистской деятельности попал в "осадное положение": начиная с мая месяца возле его дома начали дежурить сомнительные личности, представлявшиеся "рыбаками". Вокруг жилища Мухаметшина они установили камеры наблюдения, времянку и лежаки, а также звукоусилительную аппаратуру, которую они не стеснялись включать на максимальную громкость, ретранслируя музыку, содержащую сексуальные сцены и сцены жестокого насилия. Прибывшие на место с целью освещения ситуации журналисты сделали фото "отдыхающих". Одним из них и оказался Кузнецов, который решил подать на них в суд. Мухаметшин уверен, что "рыбаков" подослал к нему агрохолдинг.