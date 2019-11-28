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10:56

"Русские питаются отбросами": Нахамившего петербурженке продавца-иностранца уволили с Сенного рынка

фото ЗакС политика "Русские питаются отбросами": Нахамившего петербурженке продавца-иностранца уволили с Сенного рынка

Продавец Сенного рынка - выходец из страны ближнего зарубежья - лишился работы и получил штраф за хамство в адрес петербурженки. Разобраться с ситуацией решил глава комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики Олег Капитанов.

Всё началось с того, что на странице губернатора Александра Беглова в комментариях горожанка пожаловалась на грубое отношение к себе торговца овощами, который реализовал продукцию на Сенном рынке. Женщина рассказала, что пришла купить на базар кабачков, однако после того, как заметила, что товар некачественный, поспешила сделать замечание.

"Продавец азиатской внешности начал кричать на весь рынок, что мы русские <…>, питаемся отбросами, а они за наш счет живут - а как отдыхают, то нам и не снилось. Весь рынок этих азиатов начал смеяться и поддерживать оратора", - негодовала петербурженка.

Вскоре на её заметку откликнулся Капитанов.

"Но хорошо смеется тот, кто смеется последним", - ответил он.

По поручению градоначальника комитет обратился в администрацию Сенного рынка. Там сочли поведение гражданина недостойным и разорвали договор аренды с владельцем точки, попутно оштрафовав его на 30 тысяч рублей.

Капитанов записал видео с извинениями хозяина точки, отметив, что "нам пока далеко до Рамзана Кадырова, но комитет работает над тем, чтобы гости уважали петербуржцев, а жители Города на Неве соответствующе относились к приезжим".


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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12:40    
Полная лажа. Через пару дней этот чурка вернется на своё место.

11:40    
Почему не выслали на родину?

Страница 1-ая (всего: 1)
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