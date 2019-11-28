Фаната "Зенита" отправили на 1 год и 8 месяцев в колонию за удар по ноге омоновца

Петроградский суд Петербурга приговорил Артура Данилова к 1 году и 8 месяцам колонии-поселения после стычки фанатов «Зенита» с омоновцами, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

По версии следствия, Данилов во время стычки на «Газпром-Арена» умышленно ударил по ноге сотрудника ОМОНа, действуя «из хулиганских побуждений». Сам болельщик не признал вину, объяснив, что должен был встретиться с супругой, которая находилась в другом секторе.

Данилов рассказал, что увидел группу болельщиков, конфликтовавших с омоновцами, и неожиданно оказался в центре событий. По его словам, он упал на асфальт, и ему помогли подняться, после чего он продолжил путь в сторону державших строй правоохранителей. В этот момент Данилов совершил взмах ногой в сторону потерпевшего, но с какой целью, объяснить затрудняется, сообщили представители судов.

Суд счел доказанной вину Данилова. Ему вменяли ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

3 августа на матче «Зенит» - «Краснодар» произошел конфликт болельщиков с ОМОНом. Фанатам не хватало места для курения, и они двигали ограждения. Спор перерос в стычку, фанаты держались за забор-ограждение, сдерживая напор силовиков, последние применяли дубинки. Двое омоновцев пострадали, у одного из них - перелом костей лица и сотрясение мозга. «Зенит» оштрафован на 400 тысяч рублей.

По делу о нападении на правоохранителей осуждены уже четыре человека. Денис Первачук, приговорен к году колонии-поселения. Алексей Антонов, приговорен к штрафу в 15 тысяч рублей, Артем Прохоров – 20 тысяч рублей. Все трое признали вину.