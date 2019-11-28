Депутаты ЗакСа выдвинули федеральную инициативу о возврате выборов ректоров СПбГУ и МГУ

Депутаты Законодательного собрания Петербурга внесли федеральную инициативу о возвращении выборов ректоров двух главных вузов страны - МГУ и СПбГУ.

Авторами проекта закона выступили эсеры Алексей Ковалев, Надежда Тихонова, Александр Егоров; коммунисты Ольга Ходунова, Ирина Иванова, Александр Рассудов, "яблочник" Борис Вишневский, представители Партии Роста Оксана Дмитриева, Сергей Трохманенко и беспартийный Максим Резник.

Последний привел у себя в Facebook фотографии с текстом инициативы.

Напомним, не так давно Госдума приняла поправку к закону о снятии возрастных ограничений для ректоров МГУ и СПбГУ.

Согласно Трудовому кодексу, предельный возраст для пребывания в должности ректора вуза составляет 65 лет. По представлению ученого совета, ректор может оставаться на должности до 70 лет. Закон, регламентирующий работу МГУ и СПбГУ, позволяет президенту дважды продлевать срок нахождения ректора во главе вуза, по 5 лет. То есть, ректоры двух вузов могут сохранять посты до 80 лет.

Фото: Максим Резник

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