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11:26

Депутаты ЗакСа выдвинули федеральную инициативу о возврате выборов ректоров СПбГУ и МГУ

фото ЗакС политика Депутаты ЗакСа выдвинули федеральную инициативу о возврате выборов ректоров СПбГУ и МГУ

Депутаты Законодательного собрания Петербурга внесли федеральную инициативу о возвращении выборов ректоров двух главных вузов страны - МГУ и СПбГУ.

Авторами проекта закона выступили эсеры Алексей Ковалев, Надежда Тихонова, Александр Егоров; коммунисты Ольга Ходунова, Ирина Иванова, Александр Рассудов, "яблочник" Борис Вишневский, представители Партии Роста Оксана Дмитриева, Сергей Трохманенко и беспартийный Максим Резник.

Последний привел у себя в Facebook фотографии с текстом инициативы.

Напомним, не так давно Госдума приняла поправку к закону о снятии возрастных ограничений для ректоров МГУ и СПбГУ.

Согласно Трудовому кодексу, предельный возраст для пребывания в должности ректора вуза составляет 65 лет. По представлению ученого совета, ректор может оставаться на должности до 70 лет. Закон, регламентирующий работу МГУ и СПбГУ, позволяет президенту дважды продлевать срок нахождения ректора во главе вуза, по 5 лет. То есть, ректоры двух вузов могут сохранять посты до 80 лет.

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Фото: Максим Резник


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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12:21    
Этим мерзким депутатам хочется протащить в руководство ведущих вузов страны какого-нибудь русофоба-подрывника...Думаю, что они эту выборную процедуру хотели бы распространить и на главу ФСБ, Министра Обороны РФ и тд.

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