ФСБ отчиталась о ликвидации ОПГ в Дагестане, куда входили силовики и адвокаты

Центр общественных связей ФСБ известил, что на территории Дагестана упразднена деятельность организованной преступной группировки "Шараповские", в состав которой входили 250 человек, уведомляет "Интерфакс". В ведомстве уточнили, что в числе задержанных - организаторы и исполнители преступлений.

По сведениям ФСБ, с 2007 по 2015 годы в ОПГ входили в том числе сотрудники МВД по Дагестану, члены адвокатской палаты республики и участники террористического подполья. Бандиты причастны к совершению в Дагестане и Москве серии убийств предпринимателей и сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, они похищали людей, занимались грабежом, разбоем и вымогательством.

Более того, удалось установить, что члены ОПГ причастны к организации теракта в Махачкале в 1998 году.