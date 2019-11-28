"Мемориал" в пятый раз оштрафовали на 300 тысяч рублей по закону об НКО-иноагентах

Тверской райсуд Москвы в пятый раз решил оштрафовать международный правозащитный центр "Мемориал" на 300 тысяч рублей по закону об НКО-иноагентах ввиду отсутствия в соцсетях данной маркировки, уведомляет "МБХ медиа".

В частности, речь шла о сайте проекта про советский террор "Это прямо здесь": у данной организации в Instagram не было заметки о наличии соответствующего "клеймо" Минюста.

Заседание суда длилось всего 15 минут. Ранее сегодня "Мемориал" также оштрафовали, только за отсутствие пометки "иноагент" на самом сайте "Это прямо здесь".

На данный момент общая сумма штрафов ПЦ составляет 2,3 млн рублей.