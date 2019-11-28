Депутат Ямпольская требует проверить спектакли Театра.doc на антироссийскую пропаганду

Депутат Госдумы, глава комитета по культуре Елена Ямпольская обратилась в полицию и прокуратуру с просьбой проверить спектакли Театра.doc на антироссийскую пропаганду, передает «Новая газета».

Речь идет о трех спектаклях: «Война близко», «Выйти из шкафа» и «Рейв 228». По словам представителей театра, они не видели Ямпольскую среди зрителей на этих спектаклях, а в ее заявлении «подменено» их содержание.

Проверять спектакли будут на пропаганду наркомании, гомосексуализма и терроризма, передает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина. По его словам, представители театра давали объяснения и предоставили документы.

В конце сентября полицейские сорвали показ спектакля «Рейв 228» под предлогом антинаркотической операции. Некоторых людей уводили на досмотр, предполагая, что они продают наркотики.