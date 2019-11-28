Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Муниципал

12:56

Доводы о скотче не убедили судью отменить итоги выборов в Лисьем Носу

фото ЗакС политика Доводы о скотче не убедили судью отменить итоги выборов в Лисьем Носу

Приморский районный суд Петербурга в четверг, 28 ноября, отказался удовлетворять иск экс-кандидата в муниципальные депутаты поселок Лисий Нос, предпринимателя Андрея Благовестова об отмене результатов выборов по участку 1730, сообщил корреспондент ЗАКС.Ру.

Шедший на выборы самовыдвиженцем Благовестов утверждает, что после трех подсчетов голосов в ночь после дня голосования он проходил в муниципальный совет. Однако вечером 10 сентября на основании заявлений кандидатов от «Единой России» был произведен еще один пересчет. В результате мест в совете лишились Благовестов , а также самовыдвиженка, член местного совета ветеранов Рима Тимчук. Вместо них муниципалами стали два кандидата от «Единой России». Таким образом, партия власти получила пять из десяти мандатов.

Избиратели и непрошедшие кандидаты уверяют, что до 10 сентября пакет с бюллетенями находился в кабинете главы муниципалитета единоросса Вадима Грудникова. На состоявшемся 20 ноября предварительном заседании Приморского суда выступили свидетели со стороны истца, присутствовавшие при подсчетах голосов. По их словам, упаковка пакета с бюллетенями в ночь на 9 сентября и вечером 10 сентября отличалось. В частности, они обратили внимание, что перед распаковкой пакет был значительно сильнее замотан скотчем. Приобщить к материалам дела видеозаписи упаковки и распаковки истцу не удалось.

В ходе судебных прений, начавшихся уже 28 ноября, представители муниципальной и участковой избирательных комиссий, заявили, что у истца нет других аргументов кроме упаковки избирательной документации.

- Не было представлено ни одного документа, что решение незаконно и было принято с нарушением какой бы то ни было процедуры. Только догадки, - отметил председатель ИКМО Олег Шандаров.

Кроме того, адвокат выступающих в деле заинтересованными лицами четырех депутатов-единороссов Евгений Журов нашел несоответствия в показаниях свидетелей, в частности по вопросам количества мотков скотча и их направлений. Благовестов объяснил суду, что очевидцы волновались и могли ошибиться в деталях.

Позицию ответчиков поддержала представительница прокуратуры. Она заявила, что истец не представил достаточные и допустимые доказательства для отмены результатов выборов.

Отметим, что Благовестов отстаивал свою позицию в прениях в одиночку, так как его представитель не успел к началу основного заседания и не смог принять в нем участие.

Судья Наталья Карсакова огласила только результативную часть своего решения. Кроме того, она еще не определилась удовлетворять ли требование адвоката Журова о возмещение судебных издержек заинтересованным лицам. Их сумму он оценил в 40 тысяч рублей плюс расходы на нотариальные услуги.

Присутствовавший на заседании глава МО поселок Лисий Нос Вадим Грудников после оглашения решения суда отказался комментировать ЗАКС.Ру странности с упаковкой избирательных бюллетеней.

На рассмотрении Приморского суда также находится второй иск об отмене результатов муниципальных выборов в Лисьем Носу. Истцом по этому делу выступает не прошедший в совет самовыдвиженец Антон Грачев, шедший по тому же округу, что и Благовестов.  


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Упоминаемые персоны
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
12:58 Депутат Ямпольская требует проверить спектакли Театра.doc на антироссийскую пропаганду   1

12:58 Несовершеннолетнего юношу из Курска оштрафовали за нецензурное порицание Путина

12:56 Муниципал: Доводы о скотче не убедили судью отменить итоги выборов в Лисьем Носу

12:25 Суд признал незаконным "омоложение" исторического дома на улице Красного Курсанта

12:20 "Мемориал" в пятый раз оштрафовали на 300 тысяч рублей по закону об НКО-иноагентах   1

11:57 Ущерб возвращенным Украине кораблям оценили в 2 млн евро

11:52 ФСБ отчиталась о ликвидации ОПГ в Дагестане, куда входили силовики и адвокаты   1

11:26 Депутаты ЗакСа выдвинули федеральную инициативу о возврате выборов ректоров СПбГУ и МГУ   1

11:15 Фаната "Зенита" отправили на 1 год и 8 месяцев в колонию за удар по ноге омоновца

10:56 "Русские питаются отбросами": Нахамившего петербурженке продавца-иностранца уволили с Сенного рынка   2

10:25 "Радио Свобода" выиграла суд у жителя Псковской области из-за статьи о свиноводческом агрохолдинге   1

9:51 ЛДПР внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о выходном 31 декабря

9:31 Глава Карелии передумал и удалил пост о причинах гибели птиц в Сегеже

27 ноября, 20:48 Рыбаков отказался бы звать Шнурова для агитации за "Яблоко"

27 ноября, 20:30 Петербург стал городом с наилучшей статистикой трудоустройства инвалидов

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru