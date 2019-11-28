Несовершеннолетнего юношу из Курска оштрафовали за нецензурное порицание Путина

Курская комиссия по делам несовершеннолетних выписала местному несовершеннолетнему юноше Степану Л. штраф в размере 30 тысяч рублей по статье об оскорблении власти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП) за неуважительные комментарии в адрес Владимира Путина.

Молодой человек сравнил главу государства с млекопитающим из семейства псовых, а также назвал членов правительства "сказочными" гражданами, используя обсценную лексику.

Степан Л. намеревается решение суда обжаловать. Не так давно его оштрафовали на тысячу рублей по статье о демонстрации нацистской символики (ст. 20.3 КоАП) за публикацию отрывка мультфильма "Том и Джерри". На кадрах кот нес флаг со свастикой, а мышонок - флаг СССР.