18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

28 ноября, 13:34

"Росатом" заверил Вишневского в безопасности перевозки урановых "хвостов" через Петербург

фото ЗакС политика "Росатом" заверил Вишневского в безопасности перевозки урановых "хвостов" через Петербург

Представители «Росатома» ответили на обращение депутата ЗакСа Бориса Вишневского, заверив его в безопасности перевозки урановых «хвостов» через Петербург на Урал, ответ Вишневский опубликовал в своем Telegram-канале.

Урановые «хвосты» не относятся к радиоактивным отходам, поскольку подлежат дальнейшему использованию в качестве сырья для производства урановой продукции на экспорт, подчеркнули в госкорпорации. Представители «Росатома» сослались на статью закона «Об использовании атомной энергии», где указано, что радиоактивными отходами признаются не подлежащие дальнейшему использованию материалы, в которых превышен допустимый уровень радионуклидов.

В результате переработки урановых «хвостов» получается так называемый вторичный обогащенный урановый продукт, который переводят в химически безопасную форму, объяснили в «Росатоме». Получившийся продукт используют в атомной, нефтяной и других отраслях промышленности для технологических процессов.

В «Росатоме» заверили, что транспортировка урановых «хвостов» безопасна для населения и окружающей среды, а любые инциденты при выгрузке материалов с борта корабля исключены. В заключении представители госкорпорации пригласили Вишневского поучаствовать в техническом туре и «лично убедиться в безопасном обращении» с урановыми «хвостами».

Тем временем корабль «Михаил Дудин» прибыл в порт Петербурга с урановыми «хвостами» на борту, сообщает «МБХ медиа». Активисты Greenpeace вывесили на виадуке Кронштадтской улицы баннер против ввоза отходов, сообщил фотокорреспондент Давид Френкель в Twitter.

12 тысяч тонн урановых «хвостов» планируют доставить в Россию из немецкого города Гронау за три года, корабль привез первую партию. Вишневский обращался с требованием не допустить доставки урановых «хвостов» в Петербург и их перегрузки для отправки в Свердловскую область к «Росатому» и к губернатору Александру Беглову, но ответа из Смольного пока нет.

Гексафторид урана с 2005 года официально признан радиоактивными отходами. Европейские страны в 2000-х годах, тем не менее, отправляли его на захоронение в Россию. Экс-глава «Росатома» Сергей Кириенко в 2009 году объявил, что Россия отказалась от ввоза урановых «хвостов» из Европы и намерена только выполнить свои обязательства по ранее заключенным контрактам, а срок их действия продлеваться не будет.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


28 ноября, 16:28    
Кролик и в эту бочку влез затычкой. Экоактивист!

28 ноября, 16:21    
Борис Вишневский опять долю требует с международной сделки. Наверное, следует заплатить ему, тут же схватить за руки и посадить рядом с его коллегой по Заксобранию и вымогателю Вячеславом Нотягом

28 ноября, 15:51    
Не лезьте в международный бизнес, либералы-провокаторы.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
28 ноября, 21:02 Горизбирком работает над ошибками: Попытка номер два

28 ноября, 20:57 Депутаты хотят обязать преподавателей проходить психиатрическое обследование   2

28 ноября, 20:32 СМИ: Найден мертвым экс-глава Кущевского РОВД, которого связывали с "бандой Цапка"

28 ноября, 20:00 Месяц метропротеста

28 ноября, 19:52 Новому фигуранту "московского дела" Суровцеву предъявили обвинение   1

28 ноября, 19:17 СМИ: Экс-советник главы "Ростелекома" будет отвечать за устойчивость рунета

28 ноября, 19:00 Невзоров – о ЕР: Для принципиально мертвой партии самое уютное место – это кладбище   3

28 ноября, 18:49 Закон о домашнем насилии опубликуют 29 ноября

28 ноября, 18:30 Новый вице-губернатор Пикалёв поведал, можно ли говорить о нем, как о "сером кардинале"   5

28 ноября, 18:00 Смольный согласовал на 8 декабря митинг против роста платы за проезд

28 ноября, 17:59 Разболевшемуся фигуранту "московского дела" Мартинцову вновь вызвали скорую в суд

28 ноября, 17:54 "Царьград" обратился в ФСБ из-за рассылки с угрозами и требованием биткоинов

28 ноября, 17:37 ФАС приостановила закупку на строительство Московского районного суда

28 ноября, 17:31 Активистке "Открытой России" Шевченко предъявили окончательное обвинение

28 ноября, 17:27 Сопредседателя движения "Голос" Удота признали виновным в деле об угрозах сотрудникам НТВ

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru