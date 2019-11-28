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13:34

"Росатом" заверил Вишневского в безопасности перевозки урановых "хвостов" через Петербург

фото ЗакС политика "Росатом" заверил Вишневского в безопасности перевозки урановых "хвостов" через Петербург

Представители «Росатома» ответили на обращение депутата ЗакСа Бориса Вишневского, заверив его в безопасности перевозки урановых «хвостов» через Петербург на Урал, ответ Вишневский опубликовал в своем Telegram-канале.

Урановые «хвосты» не относятся к радиоактивным отходам, поскольку подлежат дальнейшему использованию в качестве сырья для производства урановой продукции на экспорт, подчеркнули в госкорпорации. Представители «Росатома» сослались на статью закона «Об использовании атомной энергии», где указано, что радиоактивными отходами признаются не подлежащие дальнейшему использованию материалы, в которых превышен допустимый уровень радионуклидов.

В результате переработки урановых «хвостов» получается так называемый вторичный обогащенный урановый продукт, который переводят в химически безопасную форму, объяснил в «Росатоме». Получившийся продукт используют в атомной, нефтяной и других отраслях промышленности для технологических процессов.

В «Росатоме» заверили, что транспортировка урановых «хвостов» безопасна для населения и окружающей среды, а любые инциденты при выгрузке материалов с борта корабля исключены. В заключении представители госкорпорации пригласили Вишневского поучаствовать в техническом туре и «лично убедиться в безопасном обращении» с урановыми «хвостами».

Тем временем корабль «Михаил Дудин» прибыл в порт Петербурга с урановыми «хвостами» на борту, сообщает «МБХ медиа». Активисты Greenpeace вывесили на виадуке Кронштадтской  улицы баннер против ввоза отходов, сообщил фотокорреспондент Давид Френкель в Twitter.

12 тысяч тонн урановых «хвостов» планируют доставить в Россию из немецкого города Гронау за три года, корабль привез первую партию. Вишневский обращался с требованием не допустить доставки урановых «хвостов» в Петербург и их перегрузки для отправки в Свердловскую область к «Росатому» и к губернатору Александру Беглову, но ответа из Смольного пока нет.

Гексафторид урана с 2005 года официально признан радиоактивными отходами. Европейские страны в 2000-х годах, тем не менее, отправляли его на захоронение в Россию. Экс-глава «Росатома» Сергей Кириенко в 2009 году объявил, что Россия отказалась от ввоза урановых «хвостов» из Европы и намерена только выполнить свои обязательства по ранее заключенным контрактам, а срок их действия продляться не будет.


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15:51    
Не лезьте в международный бизнес, либералы-провокаторы.

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